Ростуризм зафиксировал нехватку гостиниц, принимающих болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. К приему болельщиков мирового первенства по футболу пока не готовы шесть из 11 регионов РФ. При этом в регионах не согласны с оценкой Ростуризма о дефиците гостиниц, заявляя об активном строительстве мест, где разместят болельщиков.

В пресс-службе правительства Калининградской области «Известиям» сообщили, что в городе действует около 200 коллективных средств размещения.

В комитете по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 Волгоградской области сообщили, что на территории региона подготовлено и классифицировано 190 гостиниц.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов не видит проблемы в дефиците гостиниц. Он считает, что часть гостей ЧМ-2018 могут жить в хостелах и частных съемных квартирах и комнатах, не учитываемых в официальной статистике.

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Ростуризм констатировал дефицит гостиниц к ЧМ-2018