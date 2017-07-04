Для российских болельщиков на чемпионате мира по футболу 2018 года могут установить четвертую ценовую категорию на билеты, однако решение остается за Международной федерацией футбола (ФИФА), заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«Ценовая политика — за ФИФА, но то, что опыт четвертой категории ценовой политики для болельщиков России будет таким же, это да. Мы обязательно это, я думаю, решим и попробуем, чтобы для российских болельщиков были все-таки доступные цены», — подчеркнул вице-премьер.

Право на приобретение билетов четвертой ценовой категории имеют граждане страны-хозяйки мундиаля.

Аналогичная практика продажи билетов применялась на прошедшем в России Кубке конфедераций. Стоимость билетов на матчи группового этапа и матч за третье место составляла 960 рублей, уточняет «Интерфакс».

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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