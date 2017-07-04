На чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, может приехать до миллиона туристов.

Об этом во вторник рассказал вице-премьер РФ Виталий Мутко во время своего выступления на заседании фракции КПРФ в Госдуме в преддверии запланированного на среду «правительственного часа», в котором политик также примет участие.

«Рассчитываем, что в следующем году Россию посетит до миллиона туристов», — сказал Мутко.

Кроме того, отметил Мутко, завершившийся 2 июля Кубок конфедераций позволил увеличить пассажиропоток в Россию на 17%. Около 30% туристов приехали из Мексики и Чили.