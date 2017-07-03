Банк России 4 июля выпустит в обращение четыре памятные серебряные монеты, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Как сообщает ЦБ РФ, будут выпущены серебряные монеты номиналом 3 рубля, а также 25-рублевые монеты из недрагоценных металлов. На обороте серебряных монет будут изображены линия в форме полета мяча, игрок с мячом и фольклорный орнамент с достопримечательностями российских городов.

На первой монете будет изображение монумента «Родина-мать» в Волгограде, на второй — Нижегородского кремля, на третьей — Мемориальной стелы в Ростове-на-Дону, на четвертой — ракета-носитель «Союз» в Самаре. Тираж каждой монеты составляет до 24 тыс. штук.

«На обороте 25-рублевой монеты из недрагоценных металлов в обычном исполнении имеется рельефное изображение Кубка чемпионата мира по футболу FIFA. Тот же Кубок, но выполненный в цвете, расположен на обороте монеты в специальном исполнении», — сказано в сообщении Банка России.

Тираж монеты в обычном исполнении составит 19 750 штук, в специальном — 250 тыс. штук.