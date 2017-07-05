Кремль рассчитывает на установление рабочего диалога между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе встречи в Германии, так как этот диалог жизненно необходим для всего мира, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил на пресс-конференции в среду, что в ходе встречи Путина и Трампа ожидается рабочая атмосфера. Журналисты спросили Пескова, готовится ли Путин к рукопожатию с Трампом, на что пресс-секретарь ответил, что этот вопрос поставил его в тупик.

Песков сказал, что главным во встрече будет знакомство лидеров, сама их первая встреча. Вместе с тем необходимо развитие диалога с США.

«Ожидание того, чтобы установился диалог рабочий, который, наверное, жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов и проблем, которая растет день ото дня», — сказал Песков.

Ранее в Кремле и Белом доме США подтвердили, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 7 июля на саммите G20 в Германии. Ожидается, что лидеры обсудят ситуацию в Сирии и на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что от встречи Путина и Трампа ожидается внесение ясности в отношения двух стран.