Один из лучших футболистов мира Диего Марадона сообщил, что президент России Владимир Путин для него — феномен и личность масштаба Фиделя Кастро, в то время как президента США Дональда Трампа он воспринимает как героя комикса или мультфильма.

«Путин — феномен. Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро Путин вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом представляют так называемую высшую лигу. Путин — это человек, который может принести мир многим в этом мире», — заявил Марадона в интервью RT.

Комментируя свое отношение к Дональду Трампу, легендарный аргентинец был категоричен.

«Мне тяжело о нем говорить как о политике. Я не вижу его в этой роли. Для меня он скорее герой комикса или мультфильма. Каждый раз, когда я вижу его по телевизору, переключаю канал».

Диего Марадона приехал в Москву за несколько дней до окончания Кубка конфедераций. Ранее сообщалось, что он встретится с Владимиром Путиным для обсуждения чемпионата мира, который в 2018 году примет Россия.