Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что формат встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть абсолютно любым, удобным политикам.

При этом министр отметил, что к этим переговорам в Москве готовы. Отвечая на вопрос об ожиданиях от встречи, Лавров отшутился: «Такие вопросы. А чего мы ждем от того, какой будет погода?» — передает «Лента.ру».

Встреча Путина и Трампа состоится 7 июля на полях саммита G20 в немецком Гамбурге.