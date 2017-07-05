Опасения по поводу отрицательного заключения правительства на законопроект, предоставляющий налоговые преференции фонду реновации и участникам программы, преувеличены, заявил «Известиям» президент Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности отклонила законопроект о налоговых льготах для фонда содействия реновации в Москве и граждан, получающих жилье от этого фонда.

«Во-первых, закон еще может быть принят Госдумой — положительное заключение не является обязательным условием его принятия. Во-вторых, есть ст. 217 Налогового кодекса РФ, которая предусматривает освобождение от уплаты налогов при получении бесплатного жилья от государства. В данном случае возможно применение этой нормы», — пояснил Олег Сухов.

В этом случае останется только вопрос, связанный с налогами на денежную компенсацию, напомнил эксперт: ее также имеют право выбрать участники реновации.

«Однако он так или иначе будет решен», — заключил Сухов.