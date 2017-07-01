Президент России Владимир Путин подписал в субботу федеральный закон о программе реновации жилья в Москве, об этом сообщается на портале правовой информации.

Закон предусматривает снос «хрущевок» и переселение их жителей в новые дома. В программе реновации определен перечень сносимых зданий в Москве и установлена очередь их сноса.

При этом отмечается, что программа не будет распространяться на аварийные дома, они будут сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

Решение о включении домов в программу реновации принимали собственники квартир в «хрущевках» посредством голосования.

Власти Москвы в июне подвели итоги голосования.

«По проекту программы реновации подведены итоги голосования в проекте «Активный гражданин» и в центрах госуслуг «Мои документы». «За» высказались жители 4079 домов, против — 276», — говорится в сообщении мэрии.

В процентном эквиваленте это составляет 90% против 6%. Всего проголосовали 4543 дома.