Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в утвержденном на заседании в понедельник проекте отклонила законопроект о налоговых льготах для фонда содействия реновации в Москве и граждан, получающих жилье от этого фонда, сообщили близкие к комиссии источники.

В комиссии мотивировали это решение тем, что обсуждение налоговых преференций для фонда реновации является преждевременным, так как сам фонд еще не создан. В проекте с отрицательным заключением по законопроекту сказано также, что льготы, предлагаемые документом, носят индивидуальный характер, что противоречит Налоговому кодексу РФ, пишут «Ведомости» со ссылкой на близких к комиссии источников.

Формулировки законопроекта позволяют освободить от уплаты НДФЛ «всех плательщиков налога вне зависимости от получения ими статуса гражданина — участника программы реновации жилищного фонда в Москве», говорится в заключении комиссии.

Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила изданию, что в случае отклонения законопроекта об освобождении участников реновации от НДФЛ граждане, получающие жилье по программе, будут вынуждены платить налоги с этого дохода. Хованская напомнила, что в Налоговом кодексе и основном законе о реновации отсутствуют положения об освобождении участников реновации от НДФЛ, что и потребовало внесения отдельного законопроекта.

Напомним, законопроект о налоговых преференциях был подготовлен депутатом от Москвы Николаем Гончаром и затем внесен в Госдуму. Данный документ является спутником основного закона о реновации и предлагает освободить от налога на прибыль и НДС фонд реновации, а граждан — участников программы — от налога на доходы (НДФЛ). В пояснительной записке к законопроекту сказано, что принятие этого документа позволит снизить налоговую нагрузку на участников программы реновации.