Ситуация, сложившаяся вокруг конфликта между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Египтом и Катаром, не получит дальнейшего обострения и военного решения, заявил в разговоре с «Известиями» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Борис Долгов, комментируя официальный ответ Катара на выдвинутый ему ультиматум.

«Действительно, ряд стран, среди которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, определили ультиматум Катару, состоящий из 13 пунктов. Главные условия ультиматума — это прекращение действия турецкой военной базы в Катаре, то есть фактически ликвидация военного сотрудничества, закрытие канала Al Jazeera, прекращение финансирования «террористических организаций» и снижение уровня дипломатических отношений с Ираном. На эти требования Катар ответил, по заявлениям его министра иностранных дел и ряда руководителей, что они неприемлемы и ущемляют национальный суверенитет — но Катар открыт для дальнейших переговоров. Я не думаю, что эта ситуация поведет к какому-то дальнейшему обострению и уж тем более военному решению — об этом не может быть и речи», — отметил эксперт.

По словам Долгова, возможны дальнейшие переговоры, посредниками в которых выступят Кувейт и Оман — как и участники конфликта, они являются членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

«Катар заявлял ранее, что считает отношения между членами совета сотрудничества братскими. То есть, Катар хотя и отвергает требования ультиматума, не намерен обострять отношения между странами. Я думаю, что этот конфликт будет постепенно сходить на нет, стороны пойдут на взаимные уступки», — подчеркнул Борис Долгов.

Он также напомнил, что при оценке ситуации следует иметь в виду и волю США как посредника.

«Для США и Саудовская Аравия, и Бахрейн, и Катар — это союзники, там находятся военные базы Соединенных Штатов. Поэтому США заинтересованы в Катаре и как в стратегическом союзнике — учитывая его финансовый вес, значительные инвестиции и связи со странами Евросоюза» — добавил эксперт.

По его словам, обвинения в адрес Катара в некоторой степени правомерны — религиозно-политические разногласия, поддержка различных исламистских движений, например «Братьев-мусульман», против чего выступают Саудовская Аравия и Египет.

«То есть конфликт имеет свою предысторию. Я думаю, что Катар пойдет на какие-то уступки, сократит финансирование и контакты с «Братьями-мусульманами» и другими организациями, но в целом будут иметь место взаимные уступки и конфликт будет разрешен», — заключил Долгов.