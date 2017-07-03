Министры иностранных дел ОАЭ, Бахрейна, Египта и Саудовской Аравии обсудят ситуацию с Катаром. По информации МИД Египта, встреча глав дипмиссий состоится 5 июля в Каире.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Египта, «встреча пройдет в рамках координации позиций и консультаций четырех стран по поводу следующих шагов в отношении Катара, а также обмена мнениями и оценками по поводу региональных и международных контактов по этому поводу».

Напомним, ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

В воскресенье вечером истекает срок ультиматума, выдвинутого Катару и состоящего из 13 требований, среди которых закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористов, а также закрытие всей сети телеканала «Аль-Джазира». Согласно заявлениям катарских представителей, Доха не намерена их выполнять.

Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани передаст ответ Дохи на выдвинутые рядом арабских стран требования в понедельник. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter телеканала «Аль-Джазира».