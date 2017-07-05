Кувейт передал официальный ответ Катара на требования, выдвинутые рядом арабских стран. Эту информацию подтверждают власти Саудовской Аравии, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Египта.

«Четыре арабские страны получили ответ Катара через Кувейт перед окончанием срока (ультиматума), продленного (на 48 часов) по просьбе эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха», — говорится в совместном заявлении арабских стран, опубликованном Саудовским агентством печати.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет выдвинули 13 условий возобновления отношений с Катаром. В частности, Доха должна закрыть телеканал Al Jazeera и военную базу в Турции, а также понизить уровень дипломатических отношений с Ираном.

Ранее стало известно, что Катар передал ответ на требования арабских государств через власти Кувейта.