Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский намерен внести предложение о введении дополнительного 12-го класса, в котором можно будет обучаться по узкой специализации, в средних общеобразовательных школах.

По словам политика, это необходимо, чтобы «увидеть свою профессию и не ошибиться».

Жириновский отметил, что половина выпускников школ «идут не туда, куда надо, а потом всю жизнь несчастны».

В соответствии с предложением, которое партия намерена внести на рассмотрение, окончившие 10 классов могут получить аттестат о среднем образовании и идти в ПТУ, 11 классов — в университет, а «12-й класс — узкая специализация, например, если хочешь быть историком — будет класс историков, или архитекторов, спортсменов», — цитирует лидера ЛДПР агентство городских новостей «Москва».