Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил российским блогерам обсуждать насущные проблемы в зале Государственной Думы. Об этом он сообщил на первом заседании так называемого совета блогеров, организованного самым молодым депутатом Госдумы Василием Власовым.

Жириновский уверен, что за блогерами стоят важные задачи, а именно, помощь или привлечение внимания общественности к той или иной проблеме. По мнению политика, "лучше площадки для блогеров, чем помещение Госдумы, нет", как сообщает ТАСС.

"Собираться - пожалуйста, если вы найдете другую площадку - собирайтесь там, но пока сами блогеры говорят, что нет такого (площадки), мы готовы предоставить (ее) здесь, в Госдуме. Это зал "Единой России", есть наш зал, они свободны, мы вам выпишем постоянные пропуска, приходите", - заявил либерал-демократ.

"Если кто-то из нас вас смущает, мы можем не присутствовать, вы сами общайтесь", - добавил Жириновский.

Политик подчеркнул, что целью данного предложения является помощь блогерам для реализации своих возможностей. "Мы говорим о том, чтобы блогеры имели больше возможностей для своей работы. Мы все заинтересованы, чтобы жизнь была лучше, безопаснее. В некоторых вопросах вы можете помочь", - заключил Владимир Жириновский.