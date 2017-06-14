Новый комитет, защищающий права мужчин, должен появиться в Государственной думе. С таким предложением в среду на пленарном заседании выступил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик напомнил, что в Думе работает комитет по делам женщин, но современные мужчины не менее уязвимы, ведь на их плечи ложится груз ответственности за себя и свою семью. А из-за того, что женщины становятся всё более самостоятельными, сильный пол вынужден постоянно стремиться к самосовершенствованию, что порой вредно сказывается на здоровье и психике мужчин.

«Женщины живут на 20 лет больше, а мужчины умирают раньше, потому что на них больше нагрузки, — отметил Жириновский. — Нам нужно создать комитет по делам мужчин, ведь женщинам нужны мужчины. Этим вопросом тоже нужно заниматься».

На сайте партии сообщается, что предложение, высказанное лидером ЛДПР, будет обсуждаться в ближайшее время на Совете Думы.