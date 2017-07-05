Государственное информагентство КНДР сообщило после испытания баллистической ракеты во вторник, что лидер страны Ким Чен Ын намерен провести в 2017 году испытания ракеты, способной поражать цели на территории США.

По данным Bloomberg, Ким Чен Ын заявил, что «подарок» на День независимости США в виде успешного испытания баллистической ракеты, вероятно, расстроил Вашингтон. Лидер КНДР также пообещал преподнести США новые «подарки».

Напомним, во вторник, 4 июля, КНДР произвела запуск баллистической ракеты, которая пролетела более 900 километров и упала в Японское море в исключительной экономической зоне Японии. Токио созвал экстренное заседание совета безопасности, на котором осудил очередной ракетный пуск КНДР.

В Минобороны Японии в тот же день предположили, что запуск ракеты действительно мог быть связан с Днем независимости США. В Пентагоне позднее подтвердили, что КНДР, по оценке американских военных, провела успешное испытание баллистической ракеты.