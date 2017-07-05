Недавно разработанная межконтинентальная баллистическая ракета, прошедшая испытания 4 июля, способна нести большую ядерную боеголовку, заявили власти Северной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что успешное испытание завершило стратегическое вооружение страны, которое включает в себя атомные и водородные бомбы, а также межконтинентальные баллистические ракеты, передает Reuters.

По его словам, страна не намерена отказываться от этого оружия до тех пор, пока Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении Северной Кореи.

В свою очередь, Пентагон заявил о растущей угрозе со стороны Пхеньяна. В Вашингтоне подчеркнули, что готовы защищать США и их союзников, используя весь спектр имеющихся возможностей.

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США никогда не смирятся с появлением у КНДР ядерного оружия. Данные об очередном испытании будут переданы Совбезу ООН. Вашингтон будет настаивать на принятии «еще более жестких мер» в отношении КНДР.