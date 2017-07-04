Оборонное ведомство США считает, что КНДР успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Ранее во вторник Центральное телевидение Северной Кореи объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Максимальная высота полета ракеты якобы составила 2802 км, дальность — 933 км.

Телеканал отмечает, что это стало первым успешным запуском ракеты подобного типа со стороны КНДР.

Между тем министерство обороны России сообщило, что северокорейская ракета поднялась на высоту 535 км и пролетела вполовину меньше. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод огласил и Пентагон.