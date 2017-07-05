Россия продлила запрет на ввоз отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства РФ.

Запрет продлен до 31 января 2018 года. Он распространяется на товары, произведенные в США, странах Евросоюза, Канаде, Австралии, Норвегии, Украине, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейне.

«Эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учётом степени их вовлечённости в санкционный режим против России», — говорится в сообщении правительства РФ.

Ранее Евросоюз официально продлил на полгода ограничительные меры против России, действующие до конца текущего месяца.