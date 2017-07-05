Южная Корея подтверждает, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), однако успешность испытаний, о чем заявляют в Пхеньяне, стоит под сомнениями.

Об этом заявил министр обороны страны Хан Мин Гу, выступая в парламенте, передает агентство Ренхап.

По данным минобороны Южной Кореи, МБР является модификацией ракеты «Хвансон-12». Она пролетела 7-8 тысяч километров, однако данных о ее возвращении в атмосферу нет.

«Учитывая, что ракета была запущена с фиксированной стартовой площадки, и мы еще не подтвердили, что она вернулась в атмосферу, сделать выводы об успешном пуске МБР мы пока не можем», — заявил Хан Мин Гу.

Ранее власти Северной Кореи заявили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести большую ядерную боеголовку. Лидер КНДР Ким Чен Ын после испытаний заявил, что страна завершила стратегическое вооружение страны.