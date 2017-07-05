США осуждают очередной пуск ракеты КНДР и будут настаивать на принятии «еще более жестких мер» по отношению к Пхеньяну, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Испытание межконтинентальной баллистической ракеты представляет собой новую эскалацию угрозы для Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров в регионе и в мире», — заявил Тиллерсон.

По его словам, Вашингтон выступает за мирную денуклеаризацию Корейского полуострова и никогда не смирится с появлением у Северной Кореи ядерного оружия, передает РИА «Новости».

В связи с очередным пуском США потребуют от ООН ужесточения санкций против КНДР в ответ на ракетные испытания. Северная Корея объявила об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-14» — якобы она поднялась на высоту 2802 км и пролетела 933 км.

Эту информацию опровергли в Минобороны России, подчеркнув, что дальность полета составила 510 км, а высота — 535 км. Таким образом, речь идет об испытании ракеты средней дальности.