Вооруженные силы США и Южной Кореи 4 июля провели военные учения, сопровождавшиеся ракетными стрельбами. Учения стали ответом на действия Северной Кореи.

В минобороны США отметили, что во время учений были произведены ракетные стрельбы по территориальным водам Южной Кореи, передает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон передаст информацию о северокорейских ракетных испытаниях Совбезу ООН и будет настаивать на принятии «еще более жестких мер» по отношению к Пхеньяну.

Северная Корея утверждает, что провела успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Пуск состоялся утром во вторник, 4 июля.