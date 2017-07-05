Тарифы на проезд в городском транспорте в Москве в 2017 году повышаться не будут, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

В настоящий момент тарифы растут намного ниже инфляции. Московские власти рассчитывают, что эта тенденция сохранится, отметил Ликсутов.

Что же касается повышения тарифов в следующем году, то эта тема пока не обсуждалась.

Ликсутов отметил, что тарифы и доходы покрывают 55% затрат на общественный транспорт. Остальная сумма покрывается за счет бюджета.

С 1 июля в Москве повысились тарифы на проезд в пригородных электричках. Стоимость разовой поездки выросла на два рубля — до 34 рублей, напоминает «Федеральное агентство новостей».