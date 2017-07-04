Из-за введения с 1 июля механизму выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке тариф на электроэнергию для предприятий Камчатки снижен на 40%, заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Тариф на электроэнергию для юридических лиц края составил 4,38 руб/кВтч с НДС (или 3,71 руб/кВтч без НДС). До введения с 1 июля механизма выравнивания тарифов с учетом региональных субсидий таиф составлял 7,38 руб/кВтч с НДС. При этом возникшая у ряда компаний переплата будет расценена как авансовый платеж.

«Безусловно, это отразится в целом на экономике края и создаст новые возможности для развития», — прокомментировал изменение тарифов Илюхин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил выровнять энергетические тарифы на Дальнем Востоке в послании Федеральному Собранию РФ 2015 года. Снижение тарифов затрагивает пять дальневосточных регионов, в которых тарифы превышали средний размер по стране. Ожидается, что данная мера приведет к росту производства и снижению стоимости конечных продуктов.