Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас не явилась на судебное заседание, где рассматривается дело в отношении нее. Глава надзорного ведомства назвала судебный процесс цирком.

«Я не пришла в ВС, потому что не хочу придавать законную силу этому цирку, который окрасит нашу историю в цвета боли и стыда», — заявила Диас.

Генпрокурор подчеркнула, что не совершала преступлений и не собирается представать перед «неконституционным и незаконным судом», передает ТАСС.

Главу надзорного ведомства подозревают в «совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязательств». На минувшей неделе ей запретили покидать страну, а также заморозили ее банковские счета.

Судебное разбирательство в отношении Диас было инициировано депутатом проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо.