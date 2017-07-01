Генпрокуратура Венесуэлы вызвала на допрос директора Боливарианской службы национальной разведки Густаво Гонсалеса Лопеса по делу о нарушениях прав человека.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Гонсалесу предстоит ответить на вопросы прокурора в качестве обвиняемого 4 июля.

Как отмечает ведомство, его подозревают в «грубом и систематическом нарушении прав человека». Допрос состоится в рамках расследования «случаев незаконного лишения свободы и необоснованных обысков», передает ТАСС.

Генпрокуратура также вызвала на допрос в качестве обвиняемого экс-командующего Национальной гвардии Венесуэлы Антонио Хосе Бенавидеса Торреса. Он подозревается в нарушении прав человека в ходе манифестаций. Торрес должен дать показания 5 июля.