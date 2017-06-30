Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике генпрокурора страны Луису Ортeгу Диас.

«Кто-то сказал бы, что конституцию и миссии [социальные программы] нельзя улучшить. Так сказала бы предательница, время которой скоро подойдет к концу», — приводит слова Мадуро ТАСС.

Глава надзорного ведомства открыто выражает несогласие с действиями властей страны, в частности, касающимися созыва Конституционной ассамблеи.

По мнению Мадуро, созыв Конституционной ассамблеи необходим для улучшения действующих соцпрограмм.

Верховный суд Венесуэлы запретил генпрокурору покидать страну, заморозил ee счета и обязал 4 июля явиться в суд для дачи показаний. Ортега Диас подозревается в «совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей».