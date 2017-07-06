Полеты дронов в России интегрируют в единую систему управления воздушным движением. Государственная корпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД) до конца ноября разработает концепцию этой системы. Над созданием технологической инфраструктуры уже работает консорциум «Российских космических систем» (РКС) и «Ростелекома».

Концепция безопасной интеграции беспилотных авиационных систем (БАС) в единое воздушное пространство РФ, создания единой системы организации использования воздушного пространства беспилотниками и управления их движением должна быть разработана до конца ноября 2017 года. Такое поручение ГК ОрВД получила от Комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (копия протокола заседания комиссии за подписью помощника президента РФ Игоря Левитина есть у «Известий»).

- Наша позиция: организовывать движение беспилотных и пилотируемых воздушных судов в воздушном пространстве страны должен один оператор. Двух операторов, один из которых будет заниматься пилотируемыми воздушными судами, а другой – беспилотниками, в России быть не может, - заявил «Известиям» официальный представитель ГК ОрВД.

По его словам, российский аэронавигационный оператор планирует изучить опыт итальянского оператора ENAV, других зарубежных компаний и выработать ключевые меры по обеспечению безопасности полетов дронов. ГК ОрВД готова к совместному созданию инфраструктуры для массового применения беспилотников. Консультации ведутся с РКС (входит в «Роскосмос»), с другими ведомствами и предприятиями, приглашенными к участию в проекте.

Как рассказали «Известиям» в РКС, компания сформировала консорциум с «Ростелекомом» для создания технологической инфраструктуры контроля дронов. По данным источника «Известий», речь идет об ООО «Телеком-3», где у РКС и АО «Вестелком» (дочерняя структура «Ростелекома») равные доли.

Как ожидается, к консорциуму может присоединиться ГК ОрВД - чтобы обеспечить интеграцию создаваемой системы с информационными системами организации воздушного движения. Но прежде согласие на участие госоператора в проекте должны дать Росавиация и правительство. Пока госорганы не принимали решений в данной сфере. Таким образом, окончательная модель организации воздушного движения станет понятна, скорее всего, только к концу года.

В «Ростелекоме» «Известиям» рассказали, что компания действительно участвует в обсуждении возможного совместного предприятия с ГК ОрВД и АО «РКС».

- Цель - объединение компетенций для сотрудничества, для формирования правовой основы, а также для создания, развития и эксплуатации технической инфраструктуры, необходимой для мониторинга, управления и контроля использования беспилотных летательных аппаратов в РФ, - отметил представитель «Ростелекома».

Для контроля за полетами дронов предполагается использовать государственную систему экстренного реагирования при автомобильных авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Как пояснил источник «Известий», в зону ответственности «Ростелекома» будет входить создание облегченного модуля «ЭРА-ГЛОНАСС» для дронов и модуля связи. В АО ГЛОНАСС, операторе системы «ЭРА-ГЛОНАСС» отказались от комментариев, ссылаясь на их преждевременность.

В последние годы в России увеличилось число нарушений порядка использования воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами. По данным ГК ОрВД, за весь 2016 год зафиксирован 41 подобный инцидент, с января по май 2017 года – 28. В ряде случаев возникала угроза не только для пилотируемых воздушных судов, но и для безопасности людей на земле.