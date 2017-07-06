Беспилотные летательные аппараты предлагают контролировать с использованием системы экстренного реагирования при автомобильных авариях ЭРА–ГЛОНАСС.

Создать единую систему управления воздушным движением планирует Государственная корпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД).

«Наша позиция: организовывать движение беспилотных и пилотируемых воздушных судов в воздушном пространстве страны должен один оператор», — заявил «Известиям» официальный представитель ГК ОрВД. Он подчеркнул, что в России не может быть двух операторов, которые будут следить отдельно за пилотируемыми воздушными судами и за беспилотниками.

Работают над технологической инфраструктурой системы «Российские космические системы» (РКС) и «Ростелеком».

В ЭРА–ГЛОНАСС пока отказались комментировать эту ситуацию, ссылаясь на преждевременность.

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