Президент России Владимир Путин заявил по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, что приоритетом для Москвы и Пекина является комплексное решение проблем Корейского полуострова.

По словам Путина, с лидером Китая достигнута договоренность продвигать общую инициативу урегулирования ситуации на Корейском полуострове по российскому плану и с учетом идей со стороны КНР. К таковым идеям, по словам Путина, относятся заморозка как ракетно-ядерной деятельности КНДР, так и крупных военных учений США и Южной Кореи.

«В числе совместных внешнеполитических приоритетов — комплексное решение проблем Корейского полуострова в целях обеспечения прочного мира и стабильности в Северо-Восточной Азии», — сказал Путин.

Напомним, во вторник КНДР произвела очередной запуск ракеты, которая на высоте свыше 2,8 тыс. км пролетела 933 км и упала в Японское море.