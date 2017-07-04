По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина Россия и Китай заключили порядка двух десятков документов.

Двусторонние соглашения затронули различные стороны партнерства, в частности, информационное пространство, киноиндустрию, санитарно-эпидемиологическое благополучие, транспорт.

Между министерствами также были подписаны Меморандум о взаимопонимании между Министерствами сельского хозяйства относительно дальнейшего укрепления сотрудничества в области сельского хозяйства и совместное заявление Министерства экономического развития РФ и Министерства коммерции КНР о совместном технико-экономическом обосновании Соглашения о Евразийском экономическом партнерстве.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин встретился в Кремле с китайским лидером Си Цзиньпином. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с Корейским полуостровом и Сирией.

По итогам визита планируется утвердить план действий по реализации договора о соседстве, дружбе и сотрудничестве на 2017–2020 годы.