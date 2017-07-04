Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о том, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг КНДР.

«Да, обсудили», — ответил Ушаков на вопрос журналистов.

Напомним, ранее во вторник утром КНДР произвела запуск своей баллистической ракеты в направлении от границ России. В Минобороны РФ сообщили, что данный пуск опасности для России не представлял.

По данным оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км, упав в центральной части Японского моря.