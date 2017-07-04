Соглашение о запуске первого российского телеканала «Катюша» в КНР было подписано Первым каналом и Центральным телевидением Китая во вторник в ходе III Форума СМИ России и Китая, передает ТАСС.

Сообщается, что в церемонии подписания документа участвовали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и генеральный директор CTV-Satellite TV Program Co., Ltd Ду Хао.

Как уточнил Эрнст, новый российский телеканал начнет вещание уже в этом году. Оно будет осуществляться на русском языке с китайскими субтитрами.