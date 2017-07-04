Генеральный продюсер «Смешариков» Илья Попов и генеральный директор китайского медиахолдинга CCTV Animation Чжицзюнь Цай подписали соглашение, согласно которому будет снят совместный анимационный российско-китайский проект.

Соглашение о совместной работе над проектом мультипликационного фильма было подписано в рамках XI пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

Мультсериал «Смешарики» стал очень популярен среди детей не только в России, но и за границей. Мультфильм увидели зрители в 16 странах мира, в число которых вошли Китай, США, Германия и Франция.

CCTV (China Central Television) — крупнейший медиахолдинг, Центральное телевидение Китая.