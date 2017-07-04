В рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ) планируют подписать несколько новых соглашений.

Речь идет о сотрудничестве в сфере электронной коммерции и финансовом секторе, а также в сфере поставок продуктов питании, туризме и инновационных технологиях. Общая сумма контрактов составит более $12 млрд.

В частности, будут подписаны соглашения о докапитализации РКИФ и развитии механизма инвестирования в нацвалютах, уточняет ТАСС.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с двухдневным визитом в понедельник, 3 июля. Во вторник, 4 июля, лидер Китая встретится с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан план развития российско-китайских отношений и озвучена общая позиция стран по международным проблемам.