ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по деревне Кишкиш Зейанат в провинции Эль-Хасаке на севере Сирии, погибли девять мирных граждан.

По данным SANA, коалиция 9 июня применила в пригороде Ракки снаряды с белым фосфором, запрещенные международной конвенцией. Нынешний удар был нанесен близ города Шаддади.

«Самолеты так называемой коалиции под предлогом борьбы с ИГ (организация запрещена в РФ) нанесли удар по деревне Кишкиш Зейанат в 15 км от города Шаддади. Погибли девять мирных жителей», — сообщает агентство.

На прошлой неделе коалиция во главе с США нанесла сразу три удара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян. Жертвами этой атаки стали 90 мирных жителей, включая женщин и детей.