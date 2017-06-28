Не менее 40 мирных граждан погибли в Сирии при авиаударе коалиции во главе с США, передает агентство SANA.

Сообщается, что удары пришлись по населенному пункту эд-Дублян. Погибли в основном женщины и дети.

«Международная коалиция нанесла авиаудары по домам мирных жителей в деревне эд-Дублян в районе Маядина, что привело к гибели более 40 мирных жителей, большинство из которых женщины и дети, а также десяткам раненых и большому материальному ущербу, нанесенному домам населения», — сообщает агентство.

Во вторник, 27 июня, коалиция также нанесла удары по зданиям в Эль-Маядине, где боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) держали пленных мирных жителей. Тогда погибли 42 человека.