При авиаударе международной коалиции во главе с США по сирийскому городу Аль-Маядин погибли 57 человек, большинство из которых были мирными жителями, сообщает телеканал Al Arabiya.

Как заявили представители коалиции, авиаудары наносились по позициям террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) и были тщательно спланированы.

«Уничтожение этих объектов нарушает способность террористов совершать атаки, направленные против коалиции. Эта операция была тщательно спланирована и проведена, чтобы снизить риск ущерба и потенциального вреда для мирных жителей», — цитирует представителя коалиции Reuters.

Отмечается, что удар был нанесен по одному из зданий в городе Аль-Маядин на востоке Сирии, которое террористы использовали в качестве тюрьмы и где держали мирных граждан, взятых в плен.

По данным Сирийского центра мониторинга по соблюдению прав человека, в результате авиаудара погибли 42 мирных сирийца.

Несколькими днями ранее, 20 июня, в результате авиаудара международной коалиции во главе с США на юго-востоке сирийской провинции Эль-Хасака погибли 12 мирных жителей.