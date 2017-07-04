Министерство обороны Японии сообщило, что высота полета запущенной во вторник ракеты КНДР превысила 2,5 тыс. км.

Японский кабинет министров сообщил, что у него нет данных о каких-либо разрушениях или иных последствиях падения северокорейской ракеты в японской исключительной экономической зоне в море.

«Детали в настоящее время анализируются, однако, предположительно, баллистическая ракета достигла высоты свыше 2,5 тыс. км, пролетела около 900 км примерно за 40 минут и упала в Японском море в исключительной экономической зоне нашей страны», — сообщает минобороны Японии.

Напомним, утром во вторник КНДР произвела запуск баллистической ракеты, которая упала в японской экономической зоне. После этого запуска кабмин Японии созвал экстренное заседание национального совета безопасности.