Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудит с президентом России Владимиром Путиным очередной ракетный пуск КНДР на полях саммита G20, который пройдет в Гамбурге.

Токио будет настаивать на том, чтобы Москва заняла «более конструктивную» позицию в отношении Пхеньяна, передает «РИА Новости».

Во вторник, 4 июля, Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. По предварительным данным, ракета пролетела 40 минут и упала в исключительной экономической зоне Японии.

Официальный Токио назвал запуск ракеты «очередной провокацией» со стороны КНДР.