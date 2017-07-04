КНДР могла «приурочить» запуск ракеты во вторник к саммиту G20 или Дню независимости США, предположила министр обороны Японии Томоми Инада.

Министр побеседовала с журналистами после заседания японского Совета безопасности, экстренно созванного в связи с ракетным пуском в КНДР, сообщает NHK.

«Можно предположить, что это может быть этапом в развитии (ракетных) технологий, кроме того это произошло прямо перед саммитом G20. Кроме того сегодня в США День независимости, и можно предположить разные причины. Однако, что бы ни было причиной, это нельзя оправдать», — заявила Инада.

По ее словам, Минобороны Японии сейчас анализирует данные запуска ракеты, определяет ее траекторию. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что ракета КНДР находилась в воздухе около 40, как отметили в Комитете начальников штабов Южной Кореи, ракета пролетела свыше 930 километров.