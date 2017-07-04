Президент США Дональд Трамп осудил очередной запуск КНДР баллистической ракеты.

«Северная Корея только что запустила еще одну ракету. Этот парень (Ким Чен Ын. — Ред.) не может найти ничего лучше, чем бы заняться?» — написал американский лидер в Twitter.

Трамп уверен, что Южная Корея и Япония впредь не будут терпеть подобного рода провокации со стороны Северной Кореи. Президент США также рассчитывает, что Китай займет более жесткую позицию по отношению к КНДР.

Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты утром во вторник, 4 июля. По предварительным данным, после 40 минут полета она упала в исключительной экономической зоне Японии.