Баллистическая ракета КНДР, запущенная утром во вторник, 4 июля, упала в исключительной экономической зоне Японии.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга на экстренной пресс-конференции сообщил, что ракета находилась в воздухе около 40 минут. Затем она, вероятнее всего, упала в исключительной экономической зоне страны, передает ТАСС.

Информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, пока нет, резюмировал Суга.

В связи с падением ракеты премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал правительство обеспечить безопасность населения, воздушных и морских судов.

В свою очередь, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание совета национальной безопасности страны.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск был произведен из провинции Пхенан-Пукто в 03:40 мск, уточняет РИА «Новости».