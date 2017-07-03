Представители националистический партии «Свобода» зарегистрировали в Верховной раде законопроект, запрещающий гастроли украинских артистов на территории России, а также российских — на Украине. Документ опубликован на официальном сайте рады.

В пояснительной записке к законопроекту целью подобных мер называют обеспечение безопасности украинских гастролеров. «Целесообразно запретить проведение гастрольных мероприятий гастролерами, которые являются гражданами или резидентами Украины, на территории агрессора и на временно оккупированной территории», — говорится в записке.

Авторы законопроекта также предлагают запретить въезд на территории Украины российским артистам «в целях обеспечения информационной безопасности и целостности государства». Исключение составят российские гастролеры, которые в письменном виде или публично признают Российскую Федерацию агрессором, а также постоянно проживающие на территории Украины артисты. Для нарушителей законопроектом предусматривается ответственность вплоть до уголовной.