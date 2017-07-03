Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко призвал отвечать на каждый взрыв автомобилей в Киеве или Мариуполе терактами в Москве и Таганроге.

В интервью телеканалу «112 Украина» Гриценко назвал «войной» и «показательным наглым убийством» подрыв в Мариуполе автомобиля замглавы контрразведки СБУ. По его мнению, ведется уничтожение лучших украинских офицеров.

«Одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве», — сказал Гриценко.

Напомним, в конце марта в Мариуполе при взрыве автомобиля погиб заместитель руководителя контрразведки СБУ по Донецкой области Александр Хараберюш. 29 июня в Донецкой области произошел взрыв автомобиля, в результате погиб сотрудник СБУ, четверо украинских силовиков были ранены.