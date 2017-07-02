Российский певец Митя Фомин во время посещения музыкального фестиваля Alfa Jazz Fest во Львове напомнил, что Крым — это Россия.

Такое заявление певец сделал во время интервью украинскому телеканалу «1+1».

Украинская журналистка напомнила артисту, что он выступал в Крыму после присоединения полуострова к РФ, а теперь приезжает на Украину с концертами. Она предположила, что, видимо, Служба безопасности Украины еще об этом не знает, и спросила, считает ли певец Крым российским.

«По факту это российская территория», — ответил Фомин.

Также он добавил, что для артистов и музыки не существует границ.

«Я ездил в Крым и в прошлом. Артист, как птица, он волен петь, даже если его не будут слушать. Он волен петь там, куда прилетает», — сказал певец.

Он также назвал себя «голубем мира» и призвал не запрещать музыку.

СБУ регулярно запрещает российским и зарубежным артистам въезд на Украину из-за посещения Крыма.