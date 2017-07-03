Судя по прогнозу погоды, июль может стать трудным месяцем для спасателей, не исключены катаклизмы, заявил глава МЧС России Владимир Пучков на селекторном совещании.

По его словам, погоду продолжит «лихорадить», местами могут быть максимумы температур, перепады температур, высокие скорости ветра и осадки.

«Июнь был сложный и напряжённый. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы», — сказал Пучков.

Он призвал спасателей профессионально отрабатывать все вопросы защиты жизни и здоровья людей в этот летний период. Пучков выразил надежду, что в столичном регионе будут солнечные дни, а в страдающих от засухи регионах пройдут долгожданные дожди.

Между тем, на первой рабочей неделе москвичам не стоит ждать прекращения дождей и потепления. Несмотря на то, что Москва теперь находится в тыловой части циклона, во всем регионе ожидаются осадки разной интенсивности, а к концу недели похолодает.