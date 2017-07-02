В ближайший час в Москве ожидаются сильный дождь, гроза и порывистый ветер. Об этом сообщил глава столичного МЧС.

Отмечается, что скорость ветра может достигать 12-17 м/с, возможны подтопления, повреждения линий электропередачи, «широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций и повал деревьев». Вероятны заторы на дорогах. МЧС рекомендует на время непогоды оставаться в помещении, а на улице обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, не укрываться от дождя под деревьями, не находиться у водоемов. Автомобилистов спасатели просят парковать машины в гаражи или вдали от деревьев, рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, а также быть внимательными на дорогах и не нарушать ПДД.