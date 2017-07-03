Прохладная и дождливая погода ожидает Москву всю неделю, в ее конце произойдет понижение температуры, заявили в погодном центре «Фобос».

По данным синоптиков, температура сохранится на уровне ниже климатической нормы, в ночные часы будет не больше 13 градусов тепла, днем будет не теплее 21 градуса, а к концу недели станет еще на два-три градуса прохладнее.

«Из-за довольно активной циклонической деятельности столичный регион практический каждый день будут поливать дожди различной интенсивности», — сказали РИА «Новости» в погодном центре.

Там добавили, что не зафиксировали никаких признаков возвращения лета в столицу в ближайшее время.